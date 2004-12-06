Была проведена пресс-конференция лидеров общественных организаций - учасников Форума `Украина: единство гражданского общества`

6 декабря в Харькове открылся Форум общественных организаций `Украина: единство гражданского общества`. Это иннициатива Совета Общественной коалиции `Новый выбор-2004` при финансовой и экспертной поддержке Международного фонда `Відродження`. Форум начал работу в 10 ч.



После первой части Форума по просьбе харьковских СМИ была проведена пресс-конференция при участии лидеров общественных организаций Игоря Когута (Общественная коалиция `Новый выбор-2004`), Игоря Попова (Комитет избирателей Украины), Евгения Быстрицкого (Международный фонд `Відродження`), Ирины Бекешкиной, (Фонд `Демократические иннициативы`), Дианы Юраш (Общественно-гуманитарный консорциум `Генеза`), Инны Пидлусской (Фонд `Европа ХХІ`), Евгения Захарова (Харьковская правозащитная группа).



Во время пресс-конференции участники Форума дали свою оценку практическим аспектам деятельности НГО и работы третьего сектора до и после 26 декабря. Также была обнародована информация об итоговых документах Форумах, в частности специальной резолюции, а также рассмотрены вопросы анализа политической ситуации в Украине, в частности, ее юго-восточных регионах.



Отдельно был рассмотрен вопрос о давлении органов власти на граждан Украины и общественные организации.



Новый выбор 2004