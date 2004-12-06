Волков заявляет, что внефракционные депутаты и фракция `Наша Украина` приняли окончательное решение поддержать политреформу, которая должна вводиться в действие с 2006 года

Народный депутат Александр Волков подчеркивает, что внефракционные и фракция `Наша Украина` приняли окончательное решение поддержать политреформу.



Как передает УНИАН, по словам А.Волкова, остается только два принципиальных момента – это вопрос, связанный с императивным мандатом. В частности, мажоритарщики требуют, чтобы из проекта закона о внесении изменений в Конституцию было исключено положение, в соответствии с которым депутат должен сложить свои полномочия, если фракция приняла решение исключить его из своего состава, но соглашаются с тем, чтобы оставить норму, что в случае перехода депутата из фракции в фракцию он должен быть лишен мандата.



Также, по словам А.Волкова, `Наша Украина` и внефракционные будут требовать введения политреформы в действие с 1 января 2006 года.



Он отметил, что с этими двумя нормами категорически не соглашаются только коммунисты, но при условии, если будут голосовать `Наша Украина` и внефракционные, голосов для принятия изменений в Конституцию хватит и без коммунистов, убежден А.Волков.



Он также сказал, что требованием также остается отставка правительства и замена ЦИК, и для этого `Наша Украина` и внефракционные будут требовать, чтобы Президент Украины Леонид Кучма завтра был Верховной Раде Украины и сразу подписывал решения, принятые парламентом.



УНИАН