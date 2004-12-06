В Москве украинцы провели митинг в поддержку Виктора Ющенко

5 декабря в Москве прошел митинг украинцев в поддержку В. Ющенко и против вмешательства России во внутренние дела Украины, сообщает Виртуальное агентство Интерньюз-Украина.



Около 200 человек с оранжевой символикой полтора часа пикетировали здание МИД России. Представители украинской, белорусской, крымскотатарской и грузинской диаспор из Москвы и Тулы, а также киевляне держали над головами государственные флаги Украины, Беларуси, России и Грузии, флаги крымскотатарских и украинских национальных организаций, плакаты с призывами `Так! Ющенко`, `Руки прочь от Украины`, `Демократии – да, сепаратизму – нет!`, `Россияне вместе с украинским народом`.



Митинг проходил мирно, люди скандировали `Ющенко`, `Кучму – геть`, `Слава Україні`, `Ми разом, нас багато, і нас не подолати`, `Путіну – позор`, `Лужкову – позор`, пели украинские песни.



За акцией наблюдали представители московской милиции в форме и в штатском, а также работники дорожно-патрульной службы. На выходе из подземного перехода возле здания МИД, напротив митингующих, милиционеры проверяли документы практически у всех прохожих. До официального окончания акции работники правоохранительных органов начали не совсем вежливо поторапливать участников митинга.



Исполнив гимн Украины, демонстранты мирно разошлись. Несмотря на то что митинг снимали телекомпании `НТВ` и `Мир`, в это время официальные телеканалы России не предоставили никакой информации об этом событии. Митинг организовали Организация украинцев Москвы и Союз правых сил. Это уже второй митинг, который проводят украинцы в России в поддержку В. Ющенко, сообщает Виртуальное агентство новостей Интерньюз-Украина.



Виртуальное агентство новостей Интерньюз-Украина