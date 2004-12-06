Комитет национального спасения в Києвской области и представители местных советов области будут требовать отставки губернатора Засухи

Члены Комитета национального спасения в Киевской области и представители органов местного самоуправления Киевской области намерены обратиться к Президенту Украины с требованием освободить от должности председателя Киевской областной государственной администрации Анатолия ЗАСУХУ в связи с его грубым вмешательством в избирательный процесс и участием в сепаратистском собрании в г. Харьков.



Об этом по итогам совещания Комитета национального спасения в Киевской области с органами местного самоуправления Киевской области, которое состоялось 5 декабря, сообщил руководитель Комитета национального спасения в Киевской области, председатель Киевской областной организации Украинской народной партии, народный депутат Украины Евгений ЖОВТЯК, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.



Депутат сообщил, что участники совещания постановили, среди прочего, `осудить сепаратистские проявления, которые допускают представители исполнительной власти и органов местного самоуправления, принявшие участие в собраниях в Северодонецке и Харькове, где принимались грубо нарушающие Конституцию Украины решения`, а также `требовать от Президента безотлагательного выполнения требований Конституции Украины – подписать указ об отставке КМУ, предложить новый состав ЦИК` и от Верховной Рады – немедленно принять изменения к Закону Украины „О выборах Президента Украины`, которые исключили бы возможность повторения массовых фальсификаций`.



Справка УНИАН. По данным оргкомитета, на съезде советов в Харькове 4 декабря присутствовали делегаты из 15 областей, а также из Севастополя и Киева. (3 декабря депутаты местных советов Киева решили не принимать участия в съезде советов в Харькове. Такое решение было принято единогласно 452 депутатами местных Советов на собрании в столице. Киевский городской председатель, председатель Ассоциации городов и общин Украины Александр ОМЕЛЬЧЕНКО заявил: `Мы отреагировали на этот призыв очередного сепаратизма. Мы приняли решение не принимать участия, потому что в Киеве – в городе-герое – есть своя народно-государственническая позиция`). Всего на съезде было 1182 делегата, более 500 – из Донецкой и Луганской областей.



На этом съезде в выступлениях ораторов не прозвучало осуждения радикальных выводов съезда в Северодонецке, атмосфера в зале была наполнена настроениями радикализма и конфронтации. `Я твердо убежден, что на то время такая реакция в Северодонецке была абсолютно адекватной и единственно верной`, - заявил Е.КУШНАРЕВ. `А крысы... Крысы были всегда. Сейчас они бегут. Думают, что на праздник жизни. Но пройдет немного времени, и они начнут покрываться оранжевыми пятнами. И начнут пожирать друг друга. Пока сами себя не уничтожат`, - такими словами Харьковский губернатор закончил свое выступление на съезде.



Кроме того, председатель Донецкого областного совета Борис КОЛЕСНИКОВ призывал перейти к федеративному устройству Украины. Председатель Беловодского районного совета Луганской области Михаил СОКИРКО заявил о том, что необходимо сорвать выборы на востоке Украины, если Виктор ЮЩЕНКО не снимет своей кандидатуры на повторном голосовании.



В то же время под Оперным театром собралось около 20 тысяч представителей оппозиции, которые протестовали против сепаратизма.



УНИАН