Львовский областной избирательный штаб В. Ющенко будет проводить широкомасштабную агитацию на востоке Украины

Львовский областной избирательный штаб Виктора Ющенко будет отправлять людей на восток Украины для широкомасштабной агитации, сообщает КуПол.



Об этом заявил руководитель штаба Петр Олийнык вчера на митинге `За честные и демократические выборы`. `Мы должны отправить людей на восток Украины и проводить там широкомасштабную агитацию`, ― сказал он.



`Мы должны направлять письма, звонить, а самое главное - сотни, тысячи, а может даже более 10 тыс. наблюдателей на каждом избирательнм участке`, - добавил он.



Вчера на митинге `За честные и демократические выборы` во Львове собрались около 3 тысяч людей.





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