Львовский областной избирательный штаб В. Ющенко будет проводить широкомасштабную агитацию на востоке Украины
17:59, 06 декабря 2004Последние события
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Львовский областной избирательный штаб Виктора Ющенко будет отправлять людей на восток Украины для широкомасштабной агитации, сообщает КуПол.
Об этом заявил руководитель штаба Петр Олийнык вчера на митинге `За честные и демократические выборы`. `Мы должны отправить людей на восток Украины и проводить там широкомасштабную агитацию`, ― сказал он.
`Мы должны направлять письма, звонить, а самое главное - сотни, тысячи, а может даже более 10 тыс. наблюдателей на каждом избирательнм участке`, - добавил он.
Вчера на митинге `За честные и демократические выборы` во Львове собрались около 3 тысяч людей.
КуПол
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