Кучма обсудил с Квасневским и Адамкусом вопрос решения политического кризиса

Президент Украины Леонид Кучма встретился с Президентами Литовской Республики Валдасом Адамкусом и Республики Польша Александром Квасневским. На встрече присутствовали также Министр иностранных дел Республики Польша Влодзимеж Цимошевич и посол Главы Совета министров иностранных дел ЕС Николас Бигман. Об этом сообщили в пресс-службе Президента.



В ходе встречи обсуждались вопросы решения политического кризиса в Украине. В связи с этим стороны пришли к решению относительно необходимости выходить из решений предыдущего круглого стола об урегулировании ситуации, сложившейся в Украине.



МЦК





