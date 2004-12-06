Кучма обсудил с Квасневским и Адамкусом вопрос решения политического кризиса
18:23, 06 декабря 2004Последние события
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Президент Украины Леонид Кучма встретился с Президентами Литовской Республики Валдасом Адамкусом и Республики Польша Александром Квасневским. На встрече присутствовали также Министр иностранных дел Республики Польша Влодзимеж Цимошевич и посол Главы Совета министров иностранных дел ЕС Николас Бигман. Об этом сообщили в пресс-службе Президента.
В ходе встречи обсуждались вопросы решения политического кризиса в Украине. В связи с этим стороны пришли к решению относительно необходимости выходить из решений предыдущего круглого стола об урегулировании ситуации, сложившейся в Украине.
МЦК
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