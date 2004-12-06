Солана надеется, что переголосование 26 декабря позволит разрешить политический кризис в Украине

Верховный представитель Евросоюза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер Солана надеется, что переголосование 26 декабря даст возможность разрешить политический кризис в Украине, о чем он заявил сегодня в аэропорту `Борисполь` сразу после выхода из самолета.



Х.Солана выразил оптимизм относительно запланированных на сегодняшний вечер консультаций с участием международных посредников и всех заинтересованных украинских сторон, передает УНИАН.



Он также выразил мнение, что шансы на успех в переговорном процессе достаточно большие.



УНИАН



