Солана надеется, что переголосование 26 декабря позволит разрешить политический кризис в Украине
18:27, 06 декабря 2004Последние события
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Верховный представитель Евросоюза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер Солана надеется, что переголосование 26 декабря даст возможность разрешить политический кризис в Украине, о чем он заявил сегодня в аэропорту `Борисполь` сразу после выхода из самолета.
Х.Солана выразил оптимизм относительно запланированных на сегодняшний вечер консультаций с участием международных посредников и всех заинтересованных украинских сторон, передает УНИАН.
Он также выразил мнение, что шансы на успех в переговорном процессе достаточно большие.
УНИАН
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