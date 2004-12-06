Глава наблюдательного совета `ЗАЗ` Васадзе пояснил свой выход из `Трудовой Украины` нежеланием быть в оппозиции к власти, возрождающей государство

Народный депутат, председатель наблюдательного совета ЗАО `ЗАЗ` Тариэл Васадзе объяснил свой выход из фракции `Трудовая Украина` нежеланием быть в оппозиции к власти.



На пресс-конференции депутат сказал, что не разделяет планов руководителя партии `Трудовая Украина` Сергея Тигипко о том, чтобы быть в `конструктивной оппозиции к действующей власти`.



`Я абсолютно убежден, что идет возрождение украинского государства. Люди, которые создают, чувствуют себя уютно в Украине. Мне не совсем уютно быть в конструктивной оппозиции`, - пояснил свою позицию Т.Васадзе.



По его словам, несмотря на то, что `Трудовая Украина` была лидирующей фракцией, которая отстаивала законодательную базу для развития Запорожского автомобилестроительного завода, надо считаться с тем, что `власть и президент будут избраны народом`.



`Я лично буду занимать центристскую позицию, политику созидания и создания рабочих мест`, - сказал Т.Васадзе.



До первого тура выборов руководство `ЗАЗ` заявляло о поддержке кандидатуры Виктора Януковича. На пресс-конференции в понедельник глава наблюдательного совета не делал никаких заявлений по поводу поддержки какого-либо кандидата на предстоящем 26 декабря голосовании.



В конце минувшей недели из фракции `Трудовая Украина` вышли 12 народных депутатов, в том числе, лидер фракции Игорь Шаров. Теперь во фракции 18 человек. Бывший член фракции Александр Един не исключил возможности раскола в партии `Трудовая Украина`.



Интерфакс-Украина