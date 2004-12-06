По фактам нарушения избирательного законодательства во время президентских выборов на Львовщине возбуждены 12 уголовных дел
По фактам нарушения избирательного законодательства во время президентских выборов на Львовщине возбуждены 12 уголовных дел, сообщает КуПол.
Прокуратура Шевченковского района во Львове возбудила уголовное дело по факту неправильного подсчета голосов и внесения в протокол ИК таких своедений по ТИО № 120 во Львове.
Прокуратуры Жовкивского района и Франковского района возбудили уголовные дела по факту похищения официальных документов, соответственно, в ТИО № 124 и № 119.
Шевченковським РО ЛМУ УМВД Украины во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту кражи из помещения УИК №34 территориального избирательного округа № 120 официальных документов - 45 открепительных удостверений.
Галичским РО ЛМУ УМВД Украины во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту кражи из помещения УИК №15 территориального избирательного округа № 117 официальных документов - 37 открепительных удостоверений.
Железнодорожным РО ЛМУ УМВДУ во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту поджигания ящика с бюллетенями на ИУ № 51 ТИО № 117.
Галичским РО ЛМУ УМВДУ во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту поджигания ящика с бюллетенями на ИУ № 6 ТИО № 117.
Дрогобычским РО ЛМУ УМВДУ во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту поджигания ящика с бюллетенями на ИУ № 80 ТИО № 123 в г. Дрогобыч.
Дрогобычским РО ЛМУ УМВДУ во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту поджигания ящика с бюллетенями на ИУ № 95 ТИО № 123 в г. Дрогобыч.
Трускавецким ГО УМВДУ во Львовской области возбуждено уголовное дело по ч. І ст.259 УК Украины по факту сообщения о заминировании ИУ № 147 ТИО № 123.
Галичским РО ЛМУ УМВДУ во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту сообщения о заминировании ИУ №№ 16, 25 ТИК № 117.
Шевченковским РО ЛМУ УМВДУ во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту сообщения о заминировании ИУ №№ 28, 29, ЗО ТИО № 120.
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