По фактам нарушения избирательного законодательства во время президентских выборов на Львовщине возбуждены 12 уголовных дел, сообщает КуПол.



Прокуратура Шевченковского района во Львове возбудила уголовное дело по факту неправильного подсчета голосов и внесения в протокол ИК таких своедений по ТИО № 120 во Львове.



Прокуратуры Жовкивского района и Франковского района возбудили уголовные дела по факту похищения официальных документов, соответственно, в ТИО № 124 и № 119.



Шевченковським РО ЛМУ УМВД Украины во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту кражи из помещения УИК №34 территориального избирательного округа № 120 официальных документов - 45 открепительных удостверений.



Галичским РО ЛМУ УМВД Украины во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту кражи из помещения УИК №15 территориального избирательного округа № 117 официальных документов - 37 открепительных удостоверений.



Железнодорожным РО ЛМУ УМВДУ во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту поджигания ящика с бюллетенями на ИУ № 51 ТИО № 117.



Галичским РО ЛМУ УМВДУ во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту поджигания ящика с бюллетенями на ИУ № 6 ТИО № 117.



Дрогобычским РО ЛМУ УМВДУ во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту поджигания ящика с бюллетенями на ИУ № 80 ТИО № 123 в г. Дрогобыч.



Дрогобычским РО ЛМУ УМВДУ во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту поджигания ящика с бюллетенями на ИУ № 95 ТИО № 123 в г. Дрогобыч.



Трускавецким ГО УМВДУ во Львовской области возбуждено уголовное дело по ч. І ст.259 УК Украины по факту сообщения о заминировании ИУ № 147 ТИО № 123.



Галичским РО ЛМУ УМВДУ во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту сообщения о заминировании ИУ №№ 16, 25 ТИК № 117.



Шевченковским РО ЛМУ УМВДУ во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту сообщения о заминировании ИУ №№ 28, 29, ЗО ТИО № 120.



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