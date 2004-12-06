ПРЕМЬЕР ЯНУКОВИЧ УХОДИТ В ОТПУСК ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

19:20, 06 декабря 2004
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Интерфакс-Украина

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