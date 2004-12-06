Матвиенко резко осуджает сепаратистские призывы губернаторов восточных регионов

Народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Анатолий Матвиенко резко осудил сепаратистские призывы ряда губернаторов восточных регионов.



Сегодня во время заседания `круглого стола` под председательством председателя Верховной Рады Владимира Литвина, с участием городских председателей, он подверг критике заявления председателя Донецкого областного совета Бориса Колесникова о том, что сильное государство - это сильные регионы, передает УНИАН.



`Сильное государство сегодня будет строиться по другой формуле – сильное село, сильный поселок и город. Мы должны принять за основу именно эту формулу, а затем идти к регионализации. Потому что региональная политика – это, прежде всего, кооперация государства и местного самоуправления`, - отметил А.Матвиенко.



`Если вместо одного Президента мы будем иметь 27 президентиков на местах, то это государство развалится на куски, и мы не соберем его уже никогда`, - сказал народный депутат.



Источник: УНИАН