Госказначейство фактически подтвердило июльский прогноз Валерия Асадчева о `больших проблемах с выполнением госбюджета - 2004`

`По данным оперативных отчетов Госказначейства, за 11 месяцев т.г. в общий фонд Госбюджета Украины собрано 44,8 млрд. грн., что на 6,6 млрд. грн. меньше запланированного за год`, - сообщил нардеп Украины, заместитель руководителя Бюджетного комитета ВР, член политической группы УНП во фракции В. Ющенко Валерий Асадчев.



Этими цифрами Государственное Казначейство фактически подтвердило прогноз Валерия Асадчева о `больших проблемах с выполнением государственного бюджета - 2004`, сделанный почти полгода назад. При этом Асадчев сделал дифференциированный анализ поступлений в Госбюджет:



`Если считать, из чего именно возникла проблема наполнения бюджета в 2004 г., то прежде всего следует вспомнить НДС. Из 19,8 млрд. грн., которые запланировано собрать из этого налога за год, за 11 месяцев собрано только 14,8 млрд. грн. Т.е. за последний месяц необходимо собрать 5 млрд. грн., что не представляется реальным. Одновременно норма возмещения по НДС перевыполнена: из запланированной суммы возмещения за 12 месяцев – 10,8 млрд. грн, за 11 месяцев возмещено 10,98 млрд. грн. Это лишний раз говорит о том, что НДС остался источником присвоения общественных средств отдельными олигархическими кланами.



По другим доходам вызывает беспокойство налог с доходов физлиц. На сегодня контингент местных бюджетов составляет 11,1 млрд. грн., тогда как по плану он должен был составлять более 12 млрд. грн. Фактически, шанс выполнить этот налог есть. Но надежды на то, что уменьшение ставки налогообложения до 13% выведет зарплату из тени, не стали реальностью. Таким образом, многие местные бюджеты понесли значительные потери. Обычно здесь следует говорить об определенной дифференциации, потому что некоторые бюджеты с небольшой эффективной ставкой (например, Житомирская область) выиграли. Но те бюджеты, у которых была высокая ставка, - т.е. те, которые серьезно работали над увеличением зарплаты, - понесли значительные потери. Кстати, мы сегодня наблюдаем этот `дефект` (вместо эфекта) работы правительства - задолженность по выплате зарплаты растет, правительство иногда даже пытается ее погасить из бюджетных средств, что является откровенным преступлением.



С другой стороны, в госбюджете - 2004 есть перевыполнение по отдельным показателям, в частности по налогу на прибыль. Планировалось собрать 12,6 млрд. грн, а уже на сегодня собрано 13,7 млрд. грн. И этот показатель прежде всего свидетельствует о высоком уровне переплат (уплаты в счет будущих периодов), который был осуществлен и о котором, собственно, и говорил Азаров (по его словам, он сейчас на уровне 5 млрд. грн). Это невиданная цифра. Благодаря ей правительство отчиталось о `выполнении пятилетки за три года`, т.е. показало до выборов все, что можно было показать. А это привело к тому, что после выборов придется показывать то, что останется, - если останется, что показывать.



Все это привело к серьезным проблемам и в бюджетной, и в экономической областях. Колоссальное увеличение денежной массы в оборотое, колоссальные переплаты. Практически не уменьшена недоимка. Сегодня очевидными стали колоссальлные диспропорции в ценах на газ и другие ГСМ и тарифах, по которым платят граждане. Резко вырос уровень неуплат по коммунальным услугам.



И, кстати, все это – хочу еще раз акцентировать – касается бюджета, который был сформирован на старых макропоказателях. А для полного реального анализа ситуации прежде всего необходимо вывести из тени все, что туда загнало правительство: реальную статистику, макроэкономику, доходную часть, субъектов хозяйствования, выплату налогов, местные бюджеты`.





Пресс-служба Украинской народной партии