Команда Януковича намерена изменить его имидж и представить как человека, научившегося демократии - Чорновил

Советник Виктора Януковича Тарас Чорновил сказал, что команда В.Януковича намерена изменить его имидж как провластного кандидата.



По словам Т.Чорновила, В.Януковичу навязывались определенные принципы во время предвыборной кампании, которые сам кандидат не воспринимает, сообщает УНИАН.



`Он представит себя таким, какой он есть, – сказал Т.Чорновил. – То есть человеком, который где-то учился и где-то многому научился, в том числе от этих людей, принципам демократии. Мне кажется так: он не воспринимает той системы, тех принципов, которые навязывались и в государстве, и в том числе в его предыдущей избирательной кампании`.



Как сообщает УНИАН, Т.Чорновил назначен руководителем Центрального избирательного штаба В.Януковича. До этого штаб возглавлял Сергей Тигипко.



УНИАН