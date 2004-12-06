Матвиенко предлагает провести заседание СНБОУ по вопросам правового обеспечения президентских выборов

Народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Анатолий Матвиенко предлагает провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам правового обеспечения президентских выборов.



Такое предложение депутат сделал сегодня во время заседания `круглого стола` под председательством спикера Верховной Рады Владимира Литвина при участии городских председателей, передает УНИАН.



Кроме того, он прокомментировал пункт законопроекта о внесении изменений в закон о выборах Президента Украины, касающийся открепительных удостоверений. `Мы внедрим в этот законопроект очень жесткую норму – на каждый территориальный избирательный округ будет только один участок, где будут голосовать по открепительным удостоверениям. И на этом участке уже к 14.00 в субботу будет известно, кто зарегистрировался, кто голосует`, - сказал народный депутат.



А.Матвиенко также отметил, что весь банк данных по открепительным удостоверениям в Украине будет сведен. `Никакого дублирования мы не допустим, так же как и повторного голосования. На дому будут голосовать только инвалиды первой группы, которые не могут самостоятельно передвигаться`, - отметил народный депутат.



УНИАН