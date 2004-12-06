Премьер Янукович уходит в отпуск для ведения предвыборной кампании (расширенная)

Премьер-министр Украины Виктор Янукович заявляет о том, что уходит в отпуск на ведения избирательной кампании.



Об этом сам В.Янукович заявил в эфире телеканала `НТН` в понедельник вечером.



Он также призвал дать возможность нынешнему правительству доработать до завершения выборов.



В.Янукович подчеркнул, что идет на выборы, потому что за него проголосовали миллионы людей Украины. Любое другое решение было бы не справедливым по отношению к моим избирателям. `В том регионе, где я вырос, трусость и предательство считается самым большим грехом`, - подчеркнул он.



`Сегодня все убедились, что бороться с остатками старой власти, именуемой оппозицией, нельзя, если не бороться с их союзниками в действующей власти. После второго тура это позорная смычка `бывших`, с так называемым административным ресурсом стала явной`.



`То, что происходит в последние недели - это попытка расправы со слишком самостоятельным политиком`, - подчеркнул он.



По его словам, `ни бывшие, ни нынешние` не могут ему простить успехов на посту премьер-министра и кандидата в президенты.



`В стране эти два года существовали две власти - новая и старая. Выводы делать гражданам - Янукович новый кандидат новой власти или старой. А Ющенко, я уверен, попытка реванша старой власти`, - заявил В.Янукович.



В Янукович заявил, что, по его мнению, никакой революции в Украине нет, а происходящее в Киеве назвал `политическими технологиями с участием спецслужб`.



Кандидат также заявил, что на Майдане можно увидеть `модель будущего режима`, паспортные проверки, ограничения работы журналистов`.



В.Янукович заявил, что хотел создать в Украине такое же `экономическое чудо, какое он сделал в Донбассе`.



В.Янукович является кандидатом в президенты. 26 декабря должно состояться переголосование второго тура выборов президента Украины. Результаты второго тура были признаны недействительными Верховным судом Украины.



В.Янукович также сообщил, что новым руководителем его избирательного штаба назначен депутат Тарас Чорновил.



Как сообщалось, руководивший ранее избирательным штабом глава Нацбанка Сергей Тигипко сложил с себя полномочия в штабе, а также подал в отставку с поста главы НБУ.



Интерфакс-Украина