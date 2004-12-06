Литвин убежден, что Кучма подпишет все законы, принятые Парламентом

Глава ВРУ В. Литвин убежден, что Президент подпишет все законы, которые Парламент может принять в случае разрешения вопроса о голосовании по политреформе, изменения в Закон о выборах Президента, отставки и назначения нового состава ЦИК и об отставке правительства. `Я верю Президенту. Мне бы не хотелось думать, что Президент не подпишет решения, принятые Верховной Радой`, - сказал спикер на встрече с послами иностранных государств.



Он объяснил, что в воскресенье он, как спикер парламента, провел продолжительные переговоры с представителями `Нашей Украины`, и во время этих переговоров была предложена схема, согласно которой глава государства во вторник прибудет в Парламент и прямо там сразу будет подписывать решения, которые примет Верховная Рада.



По словам Литвина, при уточнении этой схемы обсуждался также вариант, при котором сначала Кучма подписывает указы об отставке правительства и назначенни и.о. премьера, потом Рада принимате законопроект 4180 и Президент его подписывает, потом парламент планирует принять решение об особенностях применения закона о выборах Президента, после чего глава государства `вносит нам на рассмотрение и мы принимаем решение о новом составе ЦИК`.



`Я подписываю постановление. Одновременно с этим разблокируется АП и Кабинет Министров`, - сообщил спикер дипломатам. Таким образом, резюмировал Литвин, `мы успокоим общество, и команды начнут работу над выборами`. В случае, если стороны придут к согласию по данным вопросам, `мы завтра в течение дня могли бы их проголосовать`, - добавил Глава ВРУ. В другом случае, по его словам, необходимо будет `расходиться и действовать по тем нормам, которые установлены законом о выборах Президента`.



Отвечая на вопросы дипломатов о том, какие могут быть страховые механизмы для голосования всех необходимых законопроектов, о которых высказываются обе стороны процесса, Литвин сказал о необходимости записать, что `один закон вступает в силу одновременно с другим`.

Спикер также высказался за привлечение к ответственности людей, `которые фальсифицировали выборы`.



МЦК