Янукович заявляет, что на Майдане установлен `репрессивный режим`

Кандидат в президенты Украины Виктор Янукович в прямом эфире ТРК `Украина` сказал, что значение Киева для Украины может упасть, и обвиняет манифестантов на Майдане



Незалежности в установлении `репрессивного режима`, `дискриминации по национальным и региональным признакам`.



Он, в частности, сказал, что `меры по эффективной защите экономических интересов регионов придется применять в любом случае, независимо от результата кризиса в Киеве`.



Янукович также заявил, что `ситуация может обернуться так, что экономическое и политическое значение столицы может снизиться. Еще вчера мы гордились тем, что по городу можно было ходить спокойно, без паспортных проверок. Сегодня на Майдане создана модель такого режима, какого они хотят для всей страны - паспортного контроля, прописки, границ, ограничений для работы журналистов, дискриминации по национальному и региональному признаку`.



`Это не свобода, и явно не демократия, это репрессивный режим`, - сказал Янукович.





МЦК