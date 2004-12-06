Руководство Евросоюза призвало страны направить наблюдателей в Украину

Глава МИД председательствующих в Евросоюзе Нидерландов Бернард Бот призвал страны - члены ОБСЕ направить наблюдателей в Украину для контроля за предстоящими переголосованием во втором туре выборов Президента Украины.



Об этом Б.Бот заявил на встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ во вторник в Софии. Он указал на необходимость обеспечить целостность избирательного процесса, передает УНИАН.



`Теперь, когда переголосование во втором туре президентских выборов в Украине состоится 26 декабря, наиболее важным остается обеспечение целостности избирательного процесса`, - цитирует пресс-служба руководства ЕС заявление Б.Бота.



Он сообщил, что усилия Евросоюза направлены на то, чтобы помочь разрешить кризисную ситуацию в Украине мирным путем, а также обеспечить соблюдение демократических принципов, территориальной целостности и суверенитета страны.



Министр иностранных дел Нидерландов поздравил участников процесса политического урегулирования в Украине с тем, что `они разрабатывают пути выхода из сложной и политически напряженной ситуации, избегая насилия`.



УНИАН