Руководство Евросоюза призвало страны направить наблюдателей в Украину

19:59, 06 декабря 2004
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Глава МИД председательствующих в Евросоюзе Нидерландов Бернард Бот призвал страны - члены ОБСЕ направить наблюдателей в Украину для контроля за предстоящими переголосованием во втором туре выборов Президента Украины.

Об этом Б.Бот заявил на встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ во вторник в Софии. Он указал на необходимость обеспечить целостность избирательного процесса, передает УНИАН.

`Теперь, когда переголосование во втором туре президентских выборов в Украине состоится 26 декабря, наиболее важным остается обеспечение целостности избирательного процесса`, - цитирует пресс-служба руководства ЕС заявление Б.Бота.

Он сообщил, что усилия Евросоюза направлены на то, чтобы помочь разрешить кризисную ситуацию в Украине мирным путем, а также обеспечить соблюдение демократических принципов, территориальной целостности и суверенитета страны.

Министр иностранных дел Нидерландов поздравил участников процесса политического урегулирования в Украине с тем, что `они разрабатывают пути выхода из сложной и политически напряженной ситуации, избегая насилия`.

УНИАН

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