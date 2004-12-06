Кучма и Литвин подпишут во вторник в сессионном зале парламента изменения к Конституции и закону о выборах (расширенная)

Президент Украины Леонид Кучма и председатель Верховной рады Владимир Литвин подпишут во вторник в сессионном зале парламента изменения к Конституции и закону о выборах президента.



В ходе согласительного совета В.Литвин обратился к оппозиции с призывом дать возможность президенту `спокойно при ехать в Верховную Раду`. Он также призвал оппозицию в процессе подписания законопроектов Л.Кучмой снять блокаду Администрации Президента и Кабинета Министров.



По словам депутатов `Нашей Украины`, требованием фракции является то, чтобы Л.Кучма перед началом голосования подписал указ об отставке премьера Виктора Януковича и ЦИКа.



Внеочередное заседание парламента должно начаться в 12.00 во вторник.



Интерфакс-Украина