`Наша Украина` и фракции большинства договорились о голосовании во вторник изменений в конституцию и в закон о выборах президента - Порошенко
20:13, 06 декабря 2004Последние события
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`Наша Украина` и фракции большинства договорились о голосовании во вторник изменений в Конституцию и в закон о выборах президента, сообщил журналистам глава бюджетного комитета , депутат от `Нашей Украины` Петр Порошенко.
По завершении согласительного совета в понедельник вечером он сказал, что изменения в Конституцию вступят в силу с 1 сентября 2005 года, в случае, если к тому времени будут одобрены изменения к Основному закону, касающиеся местного самоуправления.
`Если к 1 сентября эти изменения одобрены не будут, изменения Конституции по политреформе вступят в силу с 1 января 2006 года`, - сообщил П.Порошенко.
Интерфакс-Украина
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