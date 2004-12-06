`Наша Украина` и фракции большинства договорились о голосовании во вторник изменений в конституцию и в закон о выборах президента - Порошенко

`Наша Украина` и фракции большинства договорились о голосовании во вторник изменений в Конституцию и в закон о выборах президента, сообщил журналистам глава бюджетного комитета , депутат от `Нашей Украины` Петр Порошенко.



По завершении согласительного совета в понедельник вечером он сказал, что изменения в Конституцию вступят в силу с 1 сентября 2005 года, в случае, если к тому времени будут одобрены изменения к Основному закону, касающиеся местного самоуправления.



`Если к 1 сентября эти изменения одобрены не будут, изменения Конституции по политреформе вступят в силу с 1 января 2006 года`, - сообщил П.Порошенко.





Интерфакс-Украина