Премьер Янукович уходит в отпуск для ведения предвыборной кампании (расширенная)

(расширены и обновлены высказывания Януковича)



Премьер-министр Украины Виктор Янукович заявляет о том, что уходит в отпуск для ведения избирательной кампании.



Об этом сам В.Янукович заявил в эфире телеканала `НТН` в понедельник вечером.



`Все силы нужно отдать на подтверждение моей победы на выборах. Поэтому в сложившихся условиях я принял решение уйти в отпуск для ведения предвыборной кампании`, - сказал В.Янукович.



`Единственное, о чем я прошу президента Украины, главу Верховной рады и народных депутатов - дайте доработать этому составу правительства до конца выборов`, - сказал кандидат.



В.Янукович подчеркнул, что идет на выборы, потому что за него проголосовали миллионы людей Украины. Любое другое решение было бы не справедливым по отношению к моим избирателям. `В том регионе, где я вырос, трусость и предательство считается самым большим грехом`, - подчеркнул он.



`Сегодня все убедились, что бороться с остатками старой власти, именуемой оппозицией, нельзя, если не бороться с их союзниками в действующей власти. После второго тура это позорная смычка `бывших`, с так называемым административным ресурсом стала явной.



`То, что происходит в последние недели - это попытка расправы со слишком самостоятельным политиком`, - подчеркнул он, добавив: `Мои противники использовали пропагандистский штамп - режим Кучмы-Януковича`.



По его словам, `ни бывшие, ни нынешние` не могут ему простить успехов на посту премьер-министра и кандидата в президенты.



`В стране эти два года существовали две власти - новая и старая. Выводы делать гражданам - Янукович новый кандидат новой власти или старой. А Ющенко, я уверен, попытка реванша старой власти`, - заявил В.Янукович.



В Янукович заявил, что, по его мнению, никакой революции в Украине нет, а происходящее в Киеве назвал `политическими технологиями с участием спецслужб`. `Еще об одном лукавстве оппозиции - никакой революции в стране нет. И в нынешних условиях не может быть. Во время революции ломке существующего строя желает большинство граждан страны. На самом деле большинство украинского народа желает стабильности и улучшения своей жизни. Это не революция, а политтехнология, причем с участием спецслужб, чего, собственно, организаторы уличных акций и не скрывают. Эти люди берут огромный грех на душу. Как показывает история, ни одно внешнее вмешательство на земле Украины не имеет шансов на успех`, - заявил В.Янукович.



Кандидат также заявил, что на Майдане можно увидеть `модель будущего режима`. `Сегодня на Майдане создана модель, которую они хотят для всей страны. Паспортные проверки, прописки, кордоны, ограничения для работы журналистов, дискриминация на национальному и региональному новому признаку. Это не свобода и явно не демократия, это репрессивный режим. Пусть нас рассудит украинский народ` - сказал В.Янукович, подчеркнув, что `настоящей угрозой Украине является внутренний раскол, но мы этого никогда не допустим.



В.Янукович заявил, что хотел `сделать для всей Украины такое же экономическое чудо какое было создано за последние годы в Донбассе` когда он работал главой облгосадминистрации. `Поэтому пришлось идти на политические компромиссы. Максимально сдерживать свои эмоции. Это не соглашательство и не оппортунизм. Потому что больше всех в этой ситуации пострадали мои собственные позиции. Но это было на пользу всей Украине. Поэтому такое политическое соглашение между новыми политиками и старыми было оправдано при всех минусах лично для меня. Я это хорошо понимаю. Сегодня продолжение нашего курса на строительство сильной и процветающей Украины требует от меня перехода к полностью открытой публичной политике`, - сказал кандидат.



Он также сказал, что `до конца надеялся на порядочность своих партнеров`. `Но это не значит, что все, кто старался оказаться быть в одном кадре со мной - мои союзники. Хотя доходило до откровенных провокаций. Теперь команда очистилась от трусов и случайных людей. Теперь мы имеем возможность выстроить штабы только на твердых наших сторонниках. Новым руководителем избирательного штаба назначен Тарас Чорновил`, - заявил В.Янукович.



Как сообщалось, руководивший ранее избирательным штабом глава Нацбанка Сергей Тигипко сложил с себя полномочия в штабе, а также подал в отставку с поста главы НБУ.



В.Янукович является кандидатом в президенты. 26 декабря должно состояться переголосование второго тура выборов президента Украины. Результаты второго тура были признаны недействительными Верховным судом Украины.





Интерфакс-Украина