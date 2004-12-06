Кучма и Литвин подпишут во вторник в сессионном зале Парламента изменения в Конституцию и Закон о выборах

Президент Украины Леонид Кучма и Глава ВРУ Владимир Литвин подпишут во вторник в сессионном зале Парламента изменения в Конституцию и Закон о выборах Президента Украины.



Во время согласительного совета Литвин обратился к оппозиции с призывом дать возможность президенту `спокойно приехать в Верховную Раду`. Он также призвал оппозицию в процессе законопроектов Кучмой снять блокаду Администрации Президента и Кабинета Министров.



По словам нардепов `Нашей Украины`, требованием фракции является то, чтобы Кучма перед началом голосования подписал указ об отставке премьера Виктора Януковича и ЦИК.



МЦК



