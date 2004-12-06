В Мариинском дворце в Киеве начался `круглий стол` по урегулированию политического кризиса в Украине при участии международных посредников

В Мариинском дворце в Киеве начался `круглый стол` по урегулированию политического кризиса в Украине при участии международных посредников.



Как передает УНИАН, в нем принимают участие Президент Украины Леонид Кучма, кандидаты на пост Президента Украины Виктор Ющенко и Виктор Янукович, Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер Солана, генеральный секретарь ОБСЕ Януш Кубиш, президенты Польши Александр Квасневский и Литвы Валдас Адамкус, Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин, спикер Госдумы РФ Борис Грызлов.



Как известно, это уже третий раунд `круглого стола` по урегулированию ситуации, сложившейся в Украине после второго тура президентских выборов 21 ноября.



УНИАН