ОБСЕ/БДИПЧ рекомендует украинским властям изменить состав ЦИК перед переголосованием

Миссия международных наблюдателей ОБСЕ и Бюро демократических институтов и прав человека рекомендует украинским властям перед переголосованием изменить состав Центральной избирательной комиссии.



`Основным является восстановление в максимально короткие сроки доверия к избирательным администрациям. Таким образом, необходимо переформировать Центральную избирательную комиссию, сохраняя только тех членов, которые имеют доверие большинства политических групп`, - отмечается в предварительных рекомендациях миссии наблюдателей.



В рекомендациях подчеркивается, что ни одна политическая группа не должна иметь контроль над деятельностью Центризбиркома.



Кроме того, все члены Центризбиркома, доверенные лица заинтересованных сторон, международные и отечественные наблюдатели должны иметь проекты всех резолюций ЦИК, заверенные копии всех документов ЦИК и других избирательных комиссий, включая протоколы с результатами, сразу после их получения.



Все участники избирательного процесса также должны быть обеспечены нелимитированным и безусловным допуском ко всем источникам избирательной информации, доступной в помещении ЦИК или где-либо еще.



Миссия наблюдателей считает, что в кратчайшие сроки Центризбирком должен разработать детализированную процедуру производства избирательной документации, распространения ее от ЦИК к участкам для голосования и возвращение избирательных материалов после подсчета голосов на избирательных участках.



`Эти процедуры должны включать расписки в получении от тех, кто получает, тем, кто распространяет, расписки, содержащие всю числовую информацию, такую как количество избирательных бюллетеней, количество голосов, и т.д., отображенных словами и цифрами`, - отмечается в рекомендациях миссии наблюдателей.



Кроме того, миссия считает необходимым обязать Центризбирком делать отчеты о предварительных результатах голосования только на основе письменных или печатных копий информации от территориальных избирательных комиссий. При этом отчеты ЦИК о предварительных результатах должны содержать данные о количестве территориальных избирательных комиссий, сообщивших результаты, количестве избирательных участков на них и количество бюллетеней, обработанных ко времени составления отчета.



`ЦИК должна начать оглашение предварительных результатов через 4 часа после закрытия избирательных участков и продолжать с трехчасовым интервалом до тех пор, пока все теризбиркомы не передадут предварительные результаты по факсу или вручную`, - отмечается в рекомендациях миссии ОБСЕ/БДИПЧ.



Кроме того, миссия рекомендует избегать отчета о предварительных результатах по телефонным сообщениям, а отчеты, полученные по электронной почте использовать только в том случае, когда есть возможность распечатать все детали отправителя электронного сообщения.



Миссия также считает необходимым изменить состав территориальных и участковых избирательных комиссий с тем, чтобы обеспечить паритетное участие в них представителей только двух кандидатов, вышедших во второй тур, а не всех 24, принимавших участие в первом туре голосования.





УНИАН