Президент Украины Леонид Кучма проводит встречу с Верховным представителем ЕС по вопросам совместной внешней политике и политике безопасности Хавьером Соланой.



После этого состоится заседание круглого стола при участии Президента Украины Л. Кучмы, Председателя ВРУ В. Литвина, Премьер-министра Украины В. Януковича, лидера оппозиции В. Ющенко, Президента Республики Польша А. Квасневского, Президента Литовской Республики В. Адамкуса, Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политике и политике безопасности Хавьера Соланы., Генерального секретаря ОБСЕ Яна Кубиша, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Бориса Грызлова, Министра иностранных дел Республики Польша Влодзимежа Цимошевича.



Пресс-служба Президента Украины





