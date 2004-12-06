Оппозиция считает достигнутые в парламенте договоренности по выходу из кризиса своей победой

20:37, 06 декабря 2004
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Лидеры `Нашей Украины считают реализацию договоренностей, достигнутых в понедельник в парламенте, `победой оппозиции`.

`Мы добьемся отставки правительства, которое виновно в фальсификациях, добьемся изменений к закону о выборах, который сделает невозможными фальсификации 26 декабря`, - сказал в интервью журналистам народный депутат Петр Порошенко.

В то же время ряд депутатов большинства назвали достигнутые договоренности победой украинского народа.

Интерфакс-Украина

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