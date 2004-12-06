Оппозиция считает достигнутые в парламенте договоренности по выходу из кризиса своей победой

Лидеры `Нашей Украины считают реализацию договоренностей, достигнутых в понедельник в парламенте, `победой оппозиции`.



`Мы добьемся отставки правительства, которое виновно в фальсификациях, добьемся изменений к закону о выборах, который сделает невозможными фальсификации 26 декабря`, - сказал в интервью журналистам народный депутат Петр Порошенко.



В то же время ряд депутатов большинства назвали достигнутые договоренности победой украинского народа.



Интерфакс-Украина