Литвин рассказал Адамкусу, Квасьневскому, Солане и Цимошевичу о своем видении ситуации в Украине

Председатель парламента Украины Владимир Литвин оптимистично оценивает вероятность принятия политреформы и изменений в закон о выборах президента, запланированного на вторник, подписания этих документов президентом, а также отставки правительства и одобрения нового состава ЦИК.



Как сообщил журналистам пресс-секретарь спикера Игорь Сторожук, об этом В.Литвин сказал на встрече с президентом Литвы Валдасом Адамкусом, президентом Польши Александром Квасьневским, верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Хавьером Соланой и министром иностранных дел Польши Влодзимежем Цимошевичем.



По словам И.Сторожука, встреча предшествовала заседанию `круглого стола` в Мариинском дворце - многосторонним переговорам по выходу из политического кризиса в Украине с участием руководства страны и зарубежных посредников.



Спикер рассказал собеседникам о решении согласительного совета в понедельник. Они одобрительно оценили пакет достигнутых договоренностей и личную роль спикера в поиске компромисса.



В.Литвин отметил ряд требований, выдвигаемых политическими силами, реализация которых зависит от президента Украины, поэтому `круглый стол` будет посвящен поиску компромисса.





Интерфакс-Украина