Азаров может быть назначен и.о. премьер-министра Украины на время предвыборной кампании
21:02, 06 декабря 2004Последние события
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Исполняющим обязанности главы правительства на время предвыборной кампании может быть назначен первый вице-премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на свои источники в Парламенте.
Напоминаем, мэр Киева Александр Омельченко во время консультативно-совещательного совета по вопросам местного самоуправления в понедельник предложил назначить исполняющим обязанности премьер-министра Николая Азарова.
МЦК
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