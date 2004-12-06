Азаров может быть назначен и.о. премьер-министра Украины на время предвыборной кампании

Исполняющим обязанности главы правительства на время предвыборной кампании может быть назначен первый вице-премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на свои источники в Парламенте.



Напоминаем, мэр Киева Александр Омельченко во время консультативно-совещательного совета по вопросам местного самоуправления в понедельник предложил назначить исполняющим обязанности премьер-министра Николая Азарова.



МЦК





