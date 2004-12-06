Азаров может быть назначен и.о. премьер-министра Украины на время предвыборной кампании

21:02, 06 декабря 2004
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Исполняющим обязанности главы правительства на время предвыборной кампании может быть назначен первый вице-премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на свои источники в Парламенте.

Напоминаем, мэр Киева Александр Омельченко во время консультативно-совещательного совета по вопросам местного самоуправления в понедельник предложил назначить исполняющим обязанности премьер-министра Николая Азарова.

МЦК


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