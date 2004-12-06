Янукович заявляет, что он - новый кандидат новой власти, а Ющенко - это `попытка реванша старой власти`

Кандидат на пост Президента Украины Виктор Янукович заявляет, что он - новый кандидат новой власти, а Виктор Ющенко - это `попытка реванша старой власти`.



Об этом В.Янукович сказал сегодня журналистам в Киеве. Его выступление в прямом эфире транслировала ТРК `Украина`.



Он считает, что в Украине `так называемые революционеры придумали уникальную процедуру подтверждения законного голосования еще одним голосованием, которое не основано на законе Украины. В таких условиях только голосование за кандидата, который уже имеет легитимность по результатам конституционного голосования, может вернуть страну в конституционное русло и дать возможность выйти из кризиса`.



В.Янукович сказал, что `хотел сделать для всей Украины такое же экономическое чудо, какое было создано за последние годы в Донбассе, когда я работал главой администрации. Поэтому пришлось идти на политические компромиссы, максимально сдерживать свои эмоции`.



Он сказал, что `сегодня продолжение нашего курса на строительство сильной и процветающей Украины требует от меня перехода к полностью открытой публичной политике. Сегодня я могу открыто сказать, что в стране все-таки эти два годы существовало две власти: новая и старая. Так что выводы делать гражданам: Янукович - новый кандидат новой власти или старый. А Ющенко, я уверен, это попытка реванша старой власти, власти бывшей`.



В.Янукович возглавлял Донецкую областную государственную администрацию с мая 1997 по ноябрь 2002 года. По данным Государственного комитета статистики Украины, общая задолженность по зарплате в нашей стране по состоянию на 1 января 2003 года составляла 2 млрд. 323 млн. 379 тыс. грн. В регионах, по данным Госкомстата, по состоянию на 1 января 2003 года больше всего задолжали в Донецкой – 640 млн. 514 тыс. грн., Луганской – 320 млн. 956 тыс. грн. и Львовской областях – 120 млн. 538 тыс. грн.



УНИАН