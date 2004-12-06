Виктор Янукович считает происходящее в Украине не революцией, а политтехнологией с участием спецслужб.



Об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве. Выступление В.Янукович в прямом эфире транслировала ТРК `Украина`.



`Еще об одном лукавстве оппозиции: никакой революции в Украине нет. И в нынешних условиях не может быть. Во время революции ломки существующего строя желает большинство граждан страны. И не одни только студенты или подростки, или жители отдельно взятых немногочисленных регионов, которые в силу своих эмоций, а, возможно, и возраста или неопытности, иногда хотят красочных шоу. На самом же деле большинство украинского народа желает стабильности и улучшения своей жизни. Это не революция, а политтехнология, причем, с участием спецслужб, чего, собственно, организаторы уличных акций и не скрывают`,- сказал В.Янукович.



Он также отметил, что `настоящей угрозой сильной и независимой Украине является только внутренний раскол, но мы его никогда не допустим. И я буду над этим работать. Хотя меры для эффективной защиты экономических интересов регионов придется принимать в любом случае, независимо от исхода кризиса в Киеве`.



УНИАН