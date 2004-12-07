Участники многостороннего «круглого стола» не смогли достичь новых договоренностей касательно урегулирования политического кризиса (добавлено)

«Когда стороны не находят консенсуса, они делают сообщение для прессы, поэтому разрешите мне это сделать. Мне это поручили, учитывая то, что не стоит менять человека, который указывает на это, потому что на улице привыкли кричать «Геть Кучму!» и тут будет кто-то другой, но не надо, чтобы сбивали ритм на улице».

Участники «круглого стола» на своем третьем заседании обсудили сложившуюся ситуацию в стране и пришли к договоренностям в следующих вопросах: 1. Считают, что решение Верховного Суда Украины от 3 декабря 2004 года является поводом для решения политического кризиса в Украине и должно беспрекословно исполнятся всеми участниками избирательного процесса. 2. Принимают во внимание то, что Президент Украины досрочно прекращает полномочия членов Центральной избирательной комиссии и предлагает Верховной раде свои кандидатуры нового состава ЦИК, которые согласованы и поданы на его рассмотрение Верховной Радой. 3. Достигли соглашения о необходимости принятия изменений к закону О выборах Президента Украины, которые предусматривали бы механизм проведения открытых и честных выборов, делали невозможными злоупотребления и фальсификацию. 4. Иностранные участники «круглого стола» считают необходимым, чтобы при исполнении пунктов 2 и 3 должны быть разблокированы органы государственного управления.

Подписали этот документ Виктор Ющенко, Виктор Янукович с замечанием, Владимир Литвин, при условии согласования Верховной Рады, Президент поддерживает позицию главы Верховной Рады. «Как Вы наверное догадались, основные разногласия вызвали вопросы, касающееся «пакетного» голосования политической реформы с одной стороны, с другой стороны – отставка правительства. Поэтому спасибо всем. Поэтому сегодня начинает работу Согласительный совет. Желаем успехов и решение тех проблем, которые сегодня не удалось решить на «круглом столе».



МЦК

