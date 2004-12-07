Франция примет участие в финансировании для обеспечения прозрачности выборов в Украине – глава Французского МИД

Глава МЗС Франции Мишель Барнье, которые принимал участие в заседании совета министров Организации безопасности и сотрудничества в Европе, отметил о «значительном вкладе» Франции в финансировании для обеспечения открытости выборов в Украине. Французский министр уточнил, что речь идет о сотнях тысяч долларов и призвал к проведению «свободных, открытых и беспристрастных выборов в Украине».



МЦК

