Франция примет участие в финансировании для обеспечения прозрачности выборов в Украине – глава Французского МИД

09:54, 07 декабря 2004
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Глава МЗС Франции Мишель Барнье, которые принимал участие в заседании совета министров Организации безопасности и сотрудничества в Европе, отметил о «значительном вкладе» Франции в финансировании для обеспечения открытости выборов в Украине. Французский министр уточнил, что речь идет о сотнях тысяч долларов и призвал к проведению «свободных, открытых и беспристрастных выборов в Украине».

МЦК

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