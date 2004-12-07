Литвин предлагает копмпромисс: ВР принимает пакетом политреформу, изменения в закон о выборах и новый ЦИК, а Кучма подписывает указ об отпуске премьера с последующей отставкой

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает компромисс: парламент принимает пакет, в который входят конституционная реформа, изменения в закон о выборах Президента и новом составе ЦИК, а Президент подписывает указ об отпуске премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА на период избирательной кампании с последующей отставкой.



Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЛИТВИН выразил сегодня в ходе Согласительного совета групп и фракций парламента.



Он проинформировал депутатов о результатах заседания круглого стола в Мариинском дворце при участии международных посредников. В.ЛИТВИН заметил, что Президент Леонид КУЧМА заявил о том, что без согласия премьер-министра не будет отправлять его в отставку. Спикер сказал, что, очевидно, депутаты неправильно поняли Президента, поскольку предварительно он соглашался на полный пакет.



Руководители фракций и групп обсудят возможность голосования или большого пакета, в который входит конституционная реформа, и малого пакета – без нее.



Депутаты-коммунисты и члены фракции СДПУ(о) уже заявили, что не будут принимать участия в заседании парламента, на котором не будет рассматриваться конституционная реформа.



Фракция `Наша Украина` требует отставки правительства.



УНИАН

