В Івано-Франковской области создана временная контрольная комиссия, которая должна выяснить обстоятельства фальсификации результатов волеизъявления

В соответствии с рекомендациями Комитета национального спасения Украины, заместитель председателя Ивано-Франковского областного совета Романия ПОСТОЛЯНЮК распорядилась создать временную контрольную комиссию, которая должна выяснить обстоятельства, касающиеся фальсификации результатов волеизъявления и административного давления на избирателей области в процессе подготовки и проведения выборов Президента Украины.



Как передает корреспондент УНИАН, в комиссию вошли депутаты областного совета, ее возглавила Ярослава УЛЬВАНСКАЯ. О фактах фальсификации и административного давления на избирателей или на служебных лиц нужно сообщать в комиссию в письменной форме. Комиссия работает в помещении областного совета.



УНИАН