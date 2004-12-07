Власть создает обстановку, где невозможно жить и работать по совести, - предприниматели Кировоградщины

Руководители предприятий и предприниматели Кировоградской области обратились к общественности и депутатскому корпусу всех уровней. Промышленники и предприниматели заявляют, что власть создает обстановку, в которой даже при большом желании невозможно жить и работать по совести и правде. Руководители предприятий предлагают рассмотреть на внеочередных сессиях областного и городского советов о принципиальной оценке тех подразделений и руководителей, которые создали в регионе напряженную ситуацию и разрешили сфальсифицировать выборы. Промышленники и руководители, которые подписали обращение, призывают общественность стать на защиту принципов демократии и внести в Комитет национального спасения предложения о об улучшении обстановки в бизнесе области. Обращение подписано известными в области предпринимателями и руководителями предприятий.



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