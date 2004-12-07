Руководство Мюнхена заявляет о своей солидарности со столичной мэрией
10:41, 07 декабря 2004Последние события
0
На имя столичного городского главы Александра Омельченко продолжают приходить письма поддержки из-за рубежа. В частности, одно из писем прислал обербургомистр немецкого города Мюнхена Кристиан Уде. В нем говорится, что руководство Мюнхена заявляет в своей солидарности со столичной мэрией. Также в письме сказано, что руководство Мюнхена поддерживает граждан Киева в их мирном стремлении к демократии и честным выборам.
Виртуальное агентство новостей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter