В Харькове рассмотрят вопрос о перенесении палаточных городков с центральной площади города

Киевский городской суд Харькова будет рассматривать вопрос о перенесении с площади Свободы палаточных городков. Уже почти полмесяца тут проживают сторонники Виктора Ющенко и Виктора Януковича, а также «зеленые», которые не причисляют себя ни к одной партии и заявляют о полном нейтралитете. Напомним, что переговоры о перенесении палаток начались в прошлый четверг горисполкоме во время координационного совета всех политических партий, где горисполком и городской глава выступили как посредники. Тогда и была озвучена мысль о перенесении платок во время Новогодних праздников. Теперь переговоры продолжаются – между горисполкомом и политическими партиями.



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