Журналисты Николаевской и Одесской областей выступили против цензуры. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Общенационального политического забастовочного комитета.



Журналисты Николаева распространили заявление, в котором говорится об их позиции относительно прошедших выборов Президента Украины. В заявлении отмечается, что избирательный процесс не может быть признанным легитимным в связи с массовыми фальсификациями во время и после голосования. По убеждению журналистов, процесс голосования не способствовал истинному волеизъявлению народа Украины. Заявление подписали газета `Южная правда`, газета `Взгляд`, газета `Победа`, журнал `Имена` и телерадиокомпания `НИС-ТВ`.



Кроме того, журналисты отмечают то, что в ходе всей избирательной кампании средства массовой информации области чрезвычайно несбалансированно подавали информацию о ситуации в регионе. Так, чрезвычайно показательным, считают журналисты, является тот факт, что все мощности областной типографии были задействованы для выпуска последнего предвыборного номера газеты `Скиф`. Газета была отпечатана тиражом 100 000 экземпляров, а номер был откровенно однобоким и агитировал за провластного кандидата. Вследствие этого, отмечают журналисты, все областные газеты не имели нормальной возможности растиражировать свои выпуски.



О намерении работать честно и профессионально заявили также журналисты Николаевской государственной телерадиокомпании. Профком Николаевской ОГТРК распространил обращение, под которым, по словам сотрудников компании, подписалось большинство членов ее коллектива. В документе отмечается, что в данный момент Николаевская областная государственная администрация выступает в роли политического цензора. Такую ситуацию как в регионе, да и во всей стране в целом, коллектив телерадиокомпании считает недопустимой, а поэтому преисполнен решительности на пути к ее исправлению.



Подобные процессы происходят также и в Одесской области. Так, независимый профсоюз журналистов Одессы и гильдия собственных корреспондентов Одесской области направили заявление прокурору города и области о возбуждении уголовного дела против начальника управления информации Одесской областной государственной администрации Алексея ЗАРИЧАНСКОГО. Журналисты региона обвиняют его во внедрении тотального контроля над информационными продуктами, а поэтому считают необходимым бороться с такими проявлениями в соответствии с законом.



УНИАН



