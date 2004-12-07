На сегодняшний день в Харькове назначено суд над участниками молодежного движения «Пора»

На сегодняшний день назначен суд над участниками молодежного движения «Пора», которых задержали на площади Свободы в Харькове 16 ноября. Накануне два заседания суда не состоялись в связи с тем, что не появились сотрудники милиции, которые задержали активистов. Они дожны были давать свидетельства. Активистов «Поры» обвиняют в неподчинении требований милиции. Если их вина будет доказана, им угрожает штраф или несколько суток административного ареста.



Виртуальное агентство новостей

