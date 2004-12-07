На сегодняшний день в Харькове назначено суд над участниками молодежного движения «Пора»
10:57, 07 декабря 2004Последние события
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На сегодняшний день назначен суд над участниками молодежного движения «Пора», которых задержали на площади Свободы в Харькове 16 ноября. Накануне два заседания суда не состоялись в связи с тем, что не появились сотрудники милиции, которые задержали активистов. Они дожны были давать свидетельства. Активистов «Поры» обвиняют в неподчинении требований милиции. Если их вина будет доказана, им угрожает штраф или несколько суток административного ареста.
Виртуальное агентство новостей
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