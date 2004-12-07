Гавриш заявляет, что не намеревается продолжать принимать участие в избирательной президентской кампании Януковича

Представитель кандидата Виктора Януковича в ЦИК Степан Гавриш заявляет о том, что не намеревается продолжать принимать участие в избирательной президентской кампании своего кандидата. `Я сейчас не являюсь представителем Виктора Януковича, поскольку диалог со мной на эту тему не состоялся, не буду сам принимать по этому поводу каких-либо решений, не буду принимать участия в предвыборной кампании Януковича», - заявил Гавриш в интервью еженедельнику «Столичные известия», опубликованном во вторник. Гавриш отметил: «Я честно делал свою работу, отстаивал позиции, в которые я верил. Но работать в неправовом поле я отказываюсь. Я никогда не был связан с тем, что нарушает мои понятие о верховенстве закона…`.

По мнению депутата, Янукович в ситуации, которая сложилась, не может принимать участия в избирательной кампании. «Во-первых, решение Верховного Суда, которое он не признал, не дает ему чисто политической и моральной возможности принимать участие в выборах. Принимая участие в этой кампании, Виктор Янукович подтвердит, что решение Верховного Суда является законным и справедливым, и он его выполняет. Измененный закон о выборах Президента Украины, который намеривается принять парламент, демонтирует всякие равные возможности, а главное – модернизацию его команды на выборах» – сказал Гавриш.

Также Гавриш считает, что Янукович должен «сделать заявление, что во имя спасения и консолидации украинской нации, державности он не должен брать на себя ответственность за результаты этой избирательной кампании.



Интерфакс-Украина

