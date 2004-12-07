Школьники в городе Ровно возобновили учебу

Школьники города Ровно уже пошли на учебу. Незапланированный отдых, который длился на протяжении прошлой недели, закончился. Однако, по словам заместителя начальника Ровненского управления образованием, это никак не отобразится на рождественских каникулах, которые начнутся 31 декабря и будут продолжаться, как всегда, две недели. Перерыв в учебе был вызван напряженной ситуацией в стране. Катерина Сичик говорит, что управление пошло на встречу родителям и учителям, поскольку они не были довольны поведением старшеклассников, которые вместо уроков ходили на митинги в городе.



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