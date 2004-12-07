Митинги оппозиции в Тернополе будут проходить теперь каждое воскресенье

Акции Всеукраинской политической забастовки на Театральной площади Тернополя, которые с 22 ноября проходили каждый день, изменили свой график. В воскресенье на митинге глава областного Комитета Национального спасения Иван Стойко призвал учеников и студентов возвращаться на учебу. Теперь высказывать свою гражданскую позицию на Театральной площади Тернополя жители области будут каждое воскресенье. Ежедневные митинги в поддержку кандидата от оппозиции заканчиваются в связи с тем, что частично требования манифестантов удовлетворены. Поэтому Иван Стойко призвал учеников и студентов, которые принимали участие в митинге, возвращаться на учебу. Однако по его словам, в учебные заведения не вернутся только жители палаточного городка, который расположен на площади. Они будут тут пребывать до окончательной победы. На воскресных собраниях, которые будут происходить на Театральной площади, Иван Стойко будет информировать жителей области о ходе избирательной кампании, в частности, в Тернополе. Также перед людьми выступят предприниматели, учителя, ученые, художники, а также те, у кого есть с чем обратиться к народу. Воскресные собрания планируют завершать концертами при участии тернопольских исполнителей.



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