Тимошенко обещает российскому бизнесу свободный доступ к украинской приватизации

Одна из лидеров украинской оппозиции Юлия Тимошенко заверяет, что команда Виктора Ющенко, в случае ее прихода к власти на Украине, не собирается портить отношения с Россией.



`Независимо от того, кто станет президентом, отношения между Украиной и Россией будут теплыми и дружескими (нам никуда не деться от тех связей, которые существуют между нашими странами и выходят далеко за рамки политики). Разница только в том, что при Ющенко эти отношения не будут строиться на межклановых закулисных договоренностях`, - подчеркнула Ю.Тимошенко в интервью, которое публикует во вторник `Независимая газета`.



Она уверена, что России `лучше и перспективнее сотрудничать с демократической Украиной, которая станет надежным и прогнозируемым партнером`.



Ю.Тимошенко подчеркивает, что президентство Ющенко не несет никаких угроз российскому бизнесу. `Мы намерены создать единые и равные условия для всех, кто работает на Украине. Что это означает? То, что российский бизнес станет работать свободно, по цивилизованным и единым для всех правилам (и мы немедленно отменим практику поборов `за лояльность`); что российский капитал получит свободный доступ к украинской приватизации (и больше не нужно будет возить многомиллионные взятки в чемоданах). Мы намерены открыть двери всем, кто готов работать на украинском рынке`, - заявила она.



Говоря о своей роли в команде В.Ющенко, Ю.Тимошенко признала, что представляет в ней радикальное крыло. `Ющенко занимает более взвешенную позицию. В результате появляется та средняя линия, или золотая середина, которая нужна сегодня Украине`, - уверена она.



Ю.Тимошенко не скрывает, что хочет стать премьер-министром в команде В.Ющенко. `Но для меня эта цель не является ни главной, ни определяющей, - заявляет она. - Конечно, на посту главы правительства у меня было бы больше возможностей навести порядок в своей родной стране.



Но если это не случится, я все равно буду работать в правительстве президента Ющенко. И поверьте, что сделаю не меньше, чем на посту премьер-министра`.



По ее словам, `прототип правительства, которое будет работать после победы Ющенко, уже есть`. `Но с той позицией, которую сегодня демонстрирует Кучма (действующий президент Украины Леонид Кучма - ИФ), не имеет смысла занимать кабинеты и должности: работать все равно не дадут. Наше правительство приступит к исполнению обязанностей после принесения присяги новым президентом`, - заявляет Ю.Тимошенко.



Интерфакс-Украина

