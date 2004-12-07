Переговоры с Кучмой & Со – стратегическая ошибка Ющенко - Полохало. С такими как Кучма переговоры не ведут – иностранный эксперт

Политолог Владимир Полохало назвал переговоры лидера оппозиции Виктора Ющенко с «фальсификаторами» Леонидом Кучмой и Виктором Януковичем маневрами и элементом торга действующего Президента Украины для подготовки наступления на оппозицию. По мнению аналитика, единственнной целью переговоров для Кучмы было растягивание времени и расхолаживание революционных настроений многотысячного митинга. Об этом политолог заявил «Немецкой волне».

Теперь очевидно, выигрыш оппозиции – пока только решение Верховного Суда о переголосовании второго тура, который, вероятно, состоится опять при премьере Януковиче. Кроме того, не существует никаких гарантий, что парламент примет изменения к закону, которые сделают невозможной фальсификацию выборов, и переизберет состав ЦИК. Владимир Полохало уверен, что Виктора Ющенка и «Наша Украина» допустила стратегическую ошибку, разрешив втянуть себя в бесперспективные переговоры, которые выгодные только действующей власти. По словам политолога под действием этих переговоров, Ющенко фактически отошел от основных требовани1 демонстрантов, которые не уполномочивали его проводить политическую реформу, а лишь отстаивали чистые выборы.

«Символическими с точки зрения политики» назвал многосторонние переговоры эксперт по вопросам Восточной Европы Райнер Линднер. По его мнению, они зашли в такую фазу, когда то, что принимается при участии высокопоставленных посредников, часто не отвечает настроениям на улице. Поэтому, говорит эксперт, нельзя сказать, чтобы переговоры были успешными. «Остается надеяться, что необходимые изменения к закону будут приняты отдельно, без политреформы, потому что это совсем отдельный вопрос, который не стоит искусственно и поспешно соединять решение о переголосовании», - отметил Райнер Линднер.

Акцентируя на том, что обе стороны – Ющенко и его сторонники, с его стороны, и Кучма со свитой, с другой стороны, - имеют, фактически противоположные интересы. Линднер предусматривал, что такие переговоры не пренесут много, не смотря на участие в них таких уважаемых посредников, как польские и литовский президенты, а также Верховный представитель ЕС.

«Очевидно, что Польша и Литва, если можно так сказать, были уполномоченными европейским Союзом вести переговоры от его имени не как страны, которые имеют исторические и национальные связи с Украиной и заинтересованы в том, чтобы Украина была стабильной. Она важна им также как должный равновес России, которая все еще воспринимается Польшей и Литвой, как не совсем безопасный сосед», - сообщил иностранный эксперт.

Подводя итоги Райнер Линднер отметил, что вряд ли ЕС дает достаточно возможностей, чтобы быстро урегулировать конфликт в Украине. По вопросам, по его мнению, остается также то, нужно ли вообще с Кучмой и таким как он вести переговоры. «Ведь они сами же и ответственны за фальсификации на выборах, что и привело к политическому кризису. Это вопрос морали – важный также и для европейцев – можно ли с такими партнерами вообще садиться за стол переговоров», - добавил Линднер.



ИМИ

