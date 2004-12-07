«Сначала отставка правительства, а не отпуск» - Зинченко

Во время многосторонних переговоров оппозиция настаивала на порядке введения «большого пакета» договоренностей с отставкой правительства, сообщил вице-спикер парламента, руководитель избирательной кампании Виктора Ющенко Александр Зинченко.

«Порядок введения большого пакета чрезвычайно большой – сначала мы поговорим об отставке правительства, которое пытается пойти в отпуск, а не в отставку», - сказал Зинченко.

Он отметил, что нежелание двух других сторон переговоров согласится с исполнением таких условий оппозиция считает неэффективным. И назвал предыдущие переговоры провалом, где существующее руководство страны и кандидат от власти «высказали неконструктивное предложение». « А мы пришли с очень конструктивной позицией. Леонид Кучма рассчитывал, что мы не пойдем на компромисс, но неожиданно услышал, что мы готовы на компромисс, что мы готовы подписать «большой пакет». Президент рассчитывал услышать «нет» и обвинить оппозицию в неконструктивности, свалив на оппозицию все последствия социально-экономической ситуации», - сказал Зинченко. «Сначала отставка правительства, а не отпуск», - подчеркнул руководитель избирательной кампании Виктора Ющенка.



МЦК

