«Наша Украина» может разрушить договоренности по поводу политреформы - Мороз

Представители «Нашей Украины» намериваются разрушить договоренности касательно проведения политической реформы, считает лидер СПУ Александр Мороз. «Никто никого не «кинул», однако я чувствую намерение «кинуть» с боку «Нашей Украины», - сказал Мороз журналистам, комментируя результаты Согласовательного совета во вторник. По слова лидера СПУ, все аргументы, которые выдвигались на заседании «притянуты за уши» только для того, чтобы не голосовать за политреформу. Мороз также сообщил, что его фракция и партия намереваются сформировать собственную позицию касательно сегодняшних процессов и огласить ближайшим временем.



МЦК

