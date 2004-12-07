У Медведчука `болит душа за единую Украину` - Шуфрич

Член фракции СДПУ(о) Нестор Шуфрич заявляет, что у главы администрации Президента, лидера СДПУ(о) Виктора Мелведчука `душа болит за единую Украину`.

Об этом Н.Шуфрич сказал в интервью газете `Столичные новости`.

`Я его очень часто вижу, он очень переживает. У него болит душа - то, чему он посвящал последние годы жизни - становлению стабильной, единой Украины, может быть поставлено под угрозу распада. Для него сегодня это главное…`, - отметил депутат.

По словам Н.Шуфрича, он хотел бы, чтобы Виктор Янукович пошел на выборы. `Достойный политик, достойный муж`, - подчеркнул депутат, выразив пожелание, чтобы В.Янукович победил `ради единства разных Украин`.



Отвечая на вопрос о том, кто бы мог возглавить штаб В.Януковича (вопрос задавался до того, как стало известно, что штаб возглавил Тарас Чорновил), Н.Шуфрич сказал, что лично он видит в этой роли Дмитрия Табачника, который `умеет организовывать, умеет презентовать`. По мнению Н.Шуфрича, эти качества - решающие в определении кандидатуры начальника избирательного штаба.





УНИАН