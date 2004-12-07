Пауэлл опровергает предположение о том, что США стремятся расширить свое влияние на Украину

Государственный секретарь США Колин Пауэлл опроверг предположения о том, что Соединенные Штаты стремятся расширить свое влияние на Украину, и заявил, что украинцы заслуживают честные выборы и не обязаны выбирать между Востоком и Западом.

Как сообщает `Рейтерс`, `мы не боремся за этот регион. Мы не требуем, чтобы они выбирали между Востоком и Западом`, - сказал К. Пауэлл журналистам по поводу усилий США способствовать становлению демократии в Украине, Грузии и странах Центральной Азии, которые Россия считает своей естественной сферой влияния.

`Это не вопрос (сфер) влияния, это вопрос того, чтобы позволить стране выбрать, какое руководство она хочет видеть и с кем хочет дружить`, - добавил он.



`Народ Украины делает ставку на демократию во имя свободы, - сказал К.Пауэлл, отметив, что протесты означают стремление украинцев к свободным, честным и открытым выборам. - Украинцы проделали большой путь, чтобы добиться этого... И сегодня я надеюсь, что все сложится, и украинский парламент ратифицирует план движения вперед`.

УНИАН