Около тысячи жителей Ровно находятся в палочном городке столицы

Около тысячи жителей Ровно этими днями находятся в палаточном городке в центре Киева. Еще больше их приезжает в столицу поддержать помаранчевых, стоя на майдане или блокируя административные помещения власти. В частности почти всем помаранчевым составом на главный майдан прибыл облмуздрамтеатр. Он свою работу не останавливает и представления не срывается. Приезжыих жителей Ровно найти можно и напротив фасада Кабмина. Некоторые из них разместились в собственных палатках. Жители Ровно приезжают в Киев и уезжают оттуда, меняя друг-друга. Помаранчевые флаги с надписью Ровно не исчезают с Майдан.



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