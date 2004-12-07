Футболист Лужный приехал в Киев поддержать Ющенко

Известный футболист, чемпион Украины и Великобритании, экс-капитан киевского `Динамо` Олег Лужный приехал в Киев поддержать кандидата на пост Президента Украины Виктора Ющенко. Как сообщает пресс-служба Центрального штаба В.Ющенко, это уже вторая поездка футболиста в Украину за время президентской избирательной кампании.

А.Лужный сообщил, что в Британии общественное мнение - на стороне В.Ющенко. `Все знают и говорят о том, что на выборах Президента Украины была фальсификация`, - отметил футболист`. Если была бы возможность, то все украинцы, проживающие в Англии, и даже большой процент англичан уже были бы здесь и поддерживали В.Ющенко`, - сказал он.



Футболист рассказал, что вместе с представителями украинского общества в Англии он пытался попасть на аудиенцию к премьер-министру Британии Тони Блэру, но удалось поговорить только с его секретарем. `Мы очень эмоционально пообщались с этим человеком и просили сделать все возможное, чтобы демократические изменения в Украине были поддержаны`, - сказал О.Лужный.

Он заверил, что как только вернется в Лондон, собирается пообщаться с известными футболистами, чтобы они вроде западных звезд шоу-бизнеса высказались в поддержку В.Ющенко.



`Кстати, на последнюю игру известный украинский футболист Сергей Ребров, также сейчас играющий в Англии, вышел с оранжевой повязкой и забил гол`, - сказал О.Лужный.

На вопрос о политических взглядах его бывших коллег О.Лужный ответил, что, например, Андрей Гусин поддерживает В.Ющенко, а Александр Шовковский – кандидата на пост Президента Украины Виктора Януковича.



УНИАН